Caso Báez Sosa: a cuántos años equivale la prisión perpetua que recibieron los condenados

“Estos únicos casos de delitos cuya pena no será realmente perpetua, en la Argentina, son realmente excepcionales. No hay condenas vigentes en la actualidad por delitos de traición a la patria”, señaló un informe del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal de la Universidad de Palermo. Y añadió que desde el retorno de la democracia hubo un sólo caso de desaparición forzada y no se impuso pena perpetua.