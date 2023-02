Ley Lucio: Ávila impulsa talleres en la capital

En relación a lo que será el tratamiento del proyecto en la Cámara alta, la senadora Beatriz Ávila adelantó su postura a favor de la ley y lamentó que en el país y la provincia haya otros casos como el de Lucio Dupuy. “Lamentablemente hay muchos Lucios en nuestro país. Muchos niños y niñas, y personas vulnerables de distinta edad y género, que nos sacuden la conciencia cuando comprobamos que una víctima puede dar tantas señales y, sin embargo, no ser escuchadas cuando hay estructuras que no reaccionaron y no las protegieron. Aquí fallaron las alertas escolares; los médicos que no denunciaron los abusos con los que llegaba esa criatura a los centros de atención; y falló la Justicia y la Policía que miraron a otro lado, o no advirtieron el peligro fatal”, aseguró.