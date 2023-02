Fuerte desmentida de Rodrigo de Paul sobre el viaje de Camila Homs a Madrid

Más tarde, el propio Rodrigo de Paul se vio obligado a aclarar la situación para no dejar más parada a su novia. Lo hizo a través de su abogada, Mariana Gallego. ‘Soy yo el que no quiero que venga’ me comentó Gallego sobre las palabras de su cliente”, reprodujo el periodista Jorge Etchegoyen en Mitre Live.