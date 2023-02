En Gran Hermano, Alfa cuestionó el acento salteño de Marcos: qué le dijo

La chicana repercutió en las redes y los usuarios hicieron saber su opinión. "Esto me supera... soy del interior y nos jode de sobremanera que nos molesten por nuestra forma de hablar o nuestro acento... nadie tendría que fijarse en como habla la otra persona”, o “qué desagradable e insoportable que es Alfa. No hay uno que no haya dicho que es difícil la convivencia con él”.