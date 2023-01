"Alfa" de Gran Hermano contó que le propuso noviazgo a una famosa bailarina y ella lo desmintió: "Una bajeza"

"Me empezaron a llegar mensajes avisándome que este señor, Alfa, decía que había salido conmigo. No me gustó por los comentarios que hizo de mí, completamente fuera de lugar, porque no lo conozco. Me parece de una bajeza total que dé a entender algo que nunca sucedió, no está bien. Ya sé que Gran Hermano es un juego y que hay que generar estrategias, pero en todo caso que agudice la inteligencia emocional y no invente", añadió.