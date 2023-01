“Chiqui” Tapia ratificó la continuidad de Mascherano en el Sub 20

Después de la derrota frente a Colombia por 1 a 0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, que implicó no clasificarse para el hexagonal final del Sudamericano, El primer impulso de Mascherano fue marcharse, renunciar, dejar un cargo para el que siente que no estuvo a la altura. Sintió que no merece otra oportunidad, y que el castigo por sus errores era la renuncia. Sin embargo, tras la reunión de este domingo, Tapia lo convenció para que siga en el cargo, según se desprende de sus palabras.