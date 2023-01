Interna oficialista: Wado de Pedro quedó afuera de la reunión con Lula y cargó contra el Presidente

De esa manera, el ministro del interior se encargó de reavivar la interna del Frente de Todos (FDT) en un año electoral. Lula, en el encuentro que no estuvo De Pedro, había dicho que "el progresismo tiene que estar muy unido porque la derecha fascista no puede avanzar en la región", algo que el FDT no pareciera estar llevando a la práctica.