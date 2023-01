Investigan las causas del incendio de 12 puestos

“Esto es una desgracia. Estamos cansados de sufrir. Si estamos trabajando en esta zona es porque no tenemos otro lugar para ir. A nadie le gusta estar en esta miseria”, explicó Marcos. “No sé quién puede interesarse en incendiar nuestros locales. Si todos somos pobres. No sé si esta gente podrá levantarse en algún momento. Encima que no se está vendiendo nada, perdés lo tuyo. Es muy duro”, insistió el cuentapropista.