Lisandro Catalán y referentes de CREO, juntos en una recorrida en Tafí del Valle

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán Lisandro Catalán encabezó una visita al tambo La Sofía, en Tafí del Valle, en una actividad que reunió a dirigentes de ese espacio y a referentes del partido CREO.
De la recorrida participaron los diputados nacionales Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, junto a dirigentes y militantes litertarios.
Durante la jornada también estuvieron presentes la ex diputada nacional Paula Omodeo, Sebastián Murga, el concejal por Yerba Buena Álvaro Apud y referentes de CREO, quienes dialogaron con los responsables del establecimiento sobre la producción local y la situación que atraviesa el sector agropecuario en la provincia.
En ese marco, Catalán puso en valor el impacto de este tipo de emprendimientos en el desarrollo del interior tucumano y en la generación de empleo. “Empresas como este tambo son fundamentales para generar empleo genuino, agregar valor a la producción local y potenciar el crecimiento del interior de la provincia”, afirmó.
Acompañar a los sectores productivos
Asimismo, el dirigente libertario remarcó la necesidad de avanzar en políticas públicas que acompañen al sector productivo, reduzcan la carga impositiva y otorguen previsibilidad a quienes invierten y trabajan a diario para sostener la actividad económica en Tucumán.
Según explicaron, la visita formó parte de la agenda territorial que LLA viene desplegando en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de conocer la realidad de los productores y promover un modelo de desarrollo basado en el trabajo, la inversión privada y la libertad económica.