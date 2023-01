Aseguran que Braian Guille será el nuevo refuerzo de Atlético Tucumán: ¿cómo sería el contrato? ¿Juega contra Boca?

"Yo no quiero hacer leña del árbol caído. No me gusta el quilombo entre dirigentes porque todos nos podemos equivocar y yo sé íntimamente qué hice todo el esfuerzo y el desgaste para que Brian Guille vaya a Colón y no se pudo" aseguraba el presidente de Olimpo a un medio santafesino tras el fallido pase del jugador al equipo del litoral.