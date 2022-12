Atlético Tucumán: los dirigentes aceleran las negociaciones para contratar refuerzos

Está claro que esta vez no hay urgencias, como hace un año que todo parecía tan frágil que la tardía llegada de refuerzos no hacía más que exaltar a los fanáticos que temían por los promedios. Pero claro, que la realidad sea otra no significa que no existan las exigencias, el hincha de Atlético siempre pide más. Y si en la Liga Profesional se estuvo a un paso de conseguir algo histórico, los fanáticos querrán que ese deseo se cumpla en 2023 y por eso cuestionan, reclaman y esperan. Así debe ser.