Atlético Tucumán tiene 10 bajas y siete refuerzos; hoy firmaría el octavo

Hasta que no transcurran las fechas de la Liga Profesional, no se podrá definir si Atlético tiene más o menos plantel que durante el 2022; lo que sí, la balanza por el momento indica que fueron más los salieron del club que los que llegaron,. Vale aclarar que del equipo ideal del año pasado solo se fueron cuatro: Carlos Lampe (Bolivar-Bolivia), Martín Garay (Tigre), Ramiro Carrera y Augusto Lotti (Cruz Azul). El resto de los que no siguen en Tucumán habitualmente eran suplentes: Nicolás Thaller (O’Higgins-Chile), Gabriel Risso Patrón (Atlético Rafaela), Gastón Gil Romero (Guaraní-Paraguay), Ciro Rius (Central Córdoba), Eugenio Isnaldo (The Strongest- Bolivia) y Enrique Borja (Guaraní-Paraguay).