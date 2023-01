Juicio por Báez Sosa: “Ahí se ve cuando le pego” la confesión de Blas Cinalli donde confirma estar en la escena del crimen de Fernando

El video que complicaba a Blas Cinalli y contradecía lo que declaró al principio

“Dicen que Fernando en las pericias tiene ADN mío en su dedo, creo que con él me peleé adentro, no le pegué afuera”, declaró Cinalli en la decimotercera audiencia (miércoles) del juicio por el asesinato del joven estudiante de Derecho. Una y otra vez, a Cinalli se le preguntó si había visto a una persona tirada y él dijo que no, que nunca tuvo contacto con Fernando cuando estaba en el suelo.