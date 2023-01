El ex fiscal Herrera murió tras combatir una enfermedad durante varios años

Finalmente, Herrera renunció para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. En marzo de 2019, la jueza Carolina Ballesteros consideró que el ex fiscal debía enfrentar un juicio oral y público por la supuesta extorsión perpetrada contra Jorge Cosentino durante el allanamiento de Cofin SA, a quien habría exigido la entrega de $ 90.000 (U$S 10.600 de ese momento) a cambio de no llevarlo detenido.