Juicio por Báez Sosa: quiénes rompieron el pacto de silencio y qué dijeron

“Para la Justicia no sé qué será, pero a mí no me causó nada. Yo lo que le digo a la sociedad es que Fernando es la víctima, a Fernando le rompieron la cabeza. Fernando se anotó para donar sus órganos antes de terminar la secundaria, por la patada y los golpes que le dieron no pudo donar ni sus órganos. La víctima es Fernando y nada más”, setenció.