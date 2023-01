Ciro Pertossi, otro rugbier que rompe el silencio: "Esa patada no la di; cuando vi que estaba en el piso, frené"

Apenas se inició la audiencia, el abogado defensor Hugo Tomei anticipó que Ciro Pertossi quería hablar para aclarar un video. Frente al estrado, el imputado comenzó a rever una grabación y sostuvo, mientras señalaba la pantalla con un puntero: “Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta de que el chico (por Báez Sosa) está en el piso, me freno antes”.