Video: tenso cruce entre Hernán Lombardi y "Chino" Navarro por el juicio político a la Corte Suprema

Por su parte, Navarro no se quedó callado y contraatacó: “La sentencia no está fundada. No hay ninguna razón jurídica de peso que argumente la decisión”, afirmó al referirse al último fallo de la Corte que ordenó aumentar la cantidad de recursos que recibe la Ciudad de 1,4% a 2,95% hasta que se resuelva la cuestión de fondo. “Es una sentencia nula”, recalcó. También hizo mención que la decisión afecta los recursos que reciben otras jurisdicciones.