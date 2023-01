Las 15 razones para ver The White Lotus, la serie ideal para disfrutar en vacaciones

En todo eso me puse a pensar cuando se terminó la segunda temporada de The White Lotus (“La Flor de Loto”, HBO Max, 2022). Me la ha recomendado un amigo, por lo que podemos confirmar que yo no la he “DESCUBIERTO”. Que no soy el CREADOR de la serie y que no la encontré en un sitio web ilegal serbio y la rescaté, sacrificando mi cuerpo y mi sangre para que todos ustedes puedan verla. No, me la han recomendado. Una recomendación que, creo yo, fue un acto de amor.