Entregan los Globos de Oro: quiénes son los principales candidatos

Actor dramático

El gran candidato, el gran ausente

La mayoría de los expertos asegura que será casi imposible arrebatarle la estatuilla a mejor actor en drama a Brendan Fraiser por su trabajo en “La ballena” (“The whale”, foto). Pero si se lo otorgan, él no estará para recibirla: tiempo atrás denunció los abusos sexuales que sufrió hace más de una década Philip Berk, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que le generaron una grave depresión. Por este motivo, ya anunció que no será parte de la fiesta. Su rival es Austin Butler por su impactante composición del rey del rock and roll en “Elvis”. Completan la lista Hugh Jackman (“El hijo”), Bill Nighy (“Living”) y Jeremy Pope (“The Invention”). Los Globo de Oro también premian al protagónico en musical o comedia, donde descuella Colin Farrell con “Almas en pena de Inisherin”; pero no la tendrá fácil porque deberá enfrentarse con Ralph Fiennes como chef en “El menú” y con Daniel Craig como inspector en “Puñales por la espalda 2: El misterio de Glass Onion”, sin que se puede dejar de lado a Adam Drive (“Ruido de fondo”). Cierra Diego Calva (“Babylon”). En el rubro de reparto, “Almas en pena de Inisherin” ubicó dos candidatos: Brendan Gleeson (quien sería el número seguro de toda quiniela) y Barry Keoghan. Brad Pitt se mete en la puja con su trabajo en “Babylon” y Ke Huy Quan por “Todo a la vez en todas partes”. Un poco más atrás en las chances aparece Eddie Redmayne (“El ángel de la muerte”).