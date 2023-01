Las obras por las fisuras en El Cadillal dividen a la Legislatura

El legislador alfarista Raúl Pellegrini (PJS) destacó que es característico el descuido en el mantenimiento de los diques, tanto de Tucumán como de todo el país. “Estas son obras que tendrían que haberse hecho con una previsión, no se puede esperar hasta último momento para someter a la provincia a semejante situación. Se trabaja sobre obras nuevas pero no sobre el mantenimiento”, sostuvo.

Pellegrini coincidió con el informe del ingeniero Franklin Adler, que planteó que no se puede prever un tiempo exacto para los trabajos, ya que no se tiene una idea precisa de la magnitud de las filtraciones. Si bien admitió que no le parece mal que la Provincia avance con las obras, vista la demora de Nación y la envergadura de los trabajos, Pellegrini advirtió que considera que el proyecto debe ser aprobado por la Legislatura. “Tiene que ser una cosa transparente; el gobernador no está manejando plata de él, sino de todos los tucumanos”, señaló.