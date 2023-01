El porno en internet de 2022: cuáles fueron las búsquedas más populares en Argentina

¿Qué buscaron los argentinos?

De acuerdo con Pornhub, los cuatro términos más buscados en 2022 en la Argentina no cambiaron con respecto a 2021. Así las cosas, las búsquedas más populares en nuestro país fueron "hentai" (término asociado al animé japonés), "lesbianas" y "MILF" (Mothers i'd like to fuck en inglés, es decir "madres con las que querría tener sexo").