Adultos: Qué tipo de videos vemos los argentinos

“En parte esto es el resultado de la mayor apertura femenina al goce sexual. Las generaciones actuales no se espantan ni ven la pornografía como algo prohibido. No obstante, eso no quita lo reprochable de la industria dado que la mayoría de los videos aún siguen mostrando la cosificación de la mujer y circula bastante material alusivo a actos violentos o de sometimiento”, analiza el psicólogo.