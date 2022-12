Alberto Fernández insistió con las PASO para dirimir las diferencias kirchneristas

Si bien no habló directamente de su reelección al frente del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), el Presidente reclamó al Frente de Todos que para las próximas elecciones vaya a una PASO y resaltó las cualidades competitivas del espacio. En ese sentido, llamó a que se presenten “los que quieran” y agregó: “Estamos absolutamente competitivos. No con la misma fortaleza que 2019, pero estamos absolutamente competitivos. Ningún pueblo se suicida, no va a repetir la misma historia. Mi primer deber es garantizar la unidad del Frente de Todos. Cuando hablo de las PASO es para que nadie se vaya y deje los pies adentro del plato. La mejor forma de hacerlo es sabiendo que todos tenemos lugar”.