"Lucho" Argañaraz pidió que Alfaro y Sánchez tengan “un gesto de responsabilidad”

El edil no descartó la opción de una interna para llegar a un acuerdo: “En el caso de que no se pueda llegar a un consenso, no queda otra que la elección interna para elegir la fórmula”. Enfatizó en el peso que tienen las figuras de Sánchez y Alfaro, quienes el año pasado estuvieron “a dos puntos de ganar la provincia en la elección nacional”.