El solidario gesto de Enzo Fernández con su compañero en la pensión de River

En unas declaraciones al sitio Millonario, Segovia resaltó el gran gesto solidario que tuvo Enzo cuando fueron compañeros en el club: “Yo llegué a River en 2016 y a mitad de año, como no me llegaba el pase libre de Crucero del Norte, me dijeron que no iba a tener más lugar en la pensión. Tenía 15 años y no me podía alquilar algo. No sabía qué hacer, me iba a tener que volver a Misiones. Pero apareció Enzo que, sin preguntarle a los padres, me dijo que fuera a su casa", recordó.