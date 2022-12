La historia detrás de "Dibu" Martínez, el héroe argentino en la final del Mundial de Qatar

En su estadía en los “Gunners” no logró títulos ni distinciones, pero lo que sí encontró fue el amor. En el restaurante que frecuentaba con sus compañeros, “Dibu” conoció a la portuguesa Amanda “Mandinha” Gama, quien ayudaba a sus padres los fines de semana para continuar sus estudios como diseñadora de interiores. “Siempre que me lo cruzaba, me veía y bajaba la cabeza. Yo pensaba que era agrandado, pero me mandó una notita con un amigo y me dijo que sólo era tímido”, contó la hoy esposa del codiciado arquero de la Selección.