Argentina Campeón: el tierno gesto del "Dibu" Martínez con el mini hincha que se disfrazó de él

Sucede que no solamente Lionel Messi tiene fans de todas las edades, los niños también idolatran al arquero y fue justamente uno de los hinchas más pequeños quien no pasó desapercibido en los festejos. La imaginación y creatividad no tienen límites y el jovencito paseó sobre el techo de un auto por las calles de Buenos Aires disfrazado con el mismo equipo que usó el Dibu en la final, pero además tenía u arco de futbol a sus espaldas, la pelota colgada y se divertía realizando los mismos pasos de baile que hizo el titular de la camiseta número 23.