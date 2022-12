"Pancho" Cabral: "Estamos invadidos por una industria cultural de la nada"

- No terminé el secundario porque a la guitarra y a la música entregué toda mi vida. Entonces, fui a todos los primeros años, al de topógrafo, al de Comercio y al Colegio Nacional, a la Escuela Industrial. Entonces entré a trabajar en la Dirección de Cultura. No quería morirme trabajando en una oficina, veía que yo podía tener otros horizontes; además el sueño mío era conocer otras culturas, viajar y entonces me fui a Catamarca a estudiar en la Escuela Agropecuaria, ya de grande, donde terminé. Participé en un concurso literario y gané cuatro primeros premios y un segundo. El poeta riojano Juan Bautista Salazar era uno de los jurados. Me dieron una medalla de oro muy linda y me distinguieron como personalidad del año, tendría 21 o 22 años.