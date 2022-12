Soja y maíz: publican la variación de costos

“Respecto de los gastos de barbecho a cosecha por hectárea, para los posibles manejos en la zona se ubicarían entre los U$S 292 y los U$S 495 para soja; y entre los U$S 375 y los U$S 700 para maíz. Esto da una suba en el caso de la soja, del orden de un 11% a un 12%; y del orden de un 5% a un 17% en maíz, en comparación con los de 2021/22. Precisó que los valores de cosecha, fletes y administración no están definidos.