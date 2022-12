Especialista tucumana explica qué hacer y qué no ante quemaduras por exposición solar

“Se debe proteger a los niños y adolescentes con protector solar de un factor no menor a 30 y la protección física es igual o más importante que el protector solar: sombrero, anteojos, remeras, no tomar sol entre las 11 y las 16”, especificó. Además, aclaró: “No usar camas solares, no convertir al sol en moda, porque lejos de eso es un daño que genera de por vida. También hay que prestar atención a los lunares”.