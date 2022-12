Los detalles de la foto de Carlos Bilardo mirando a Messi levantar la Copa del Mundo

Bilardo tiene 84 años y está afectado por una enfermedad neurodegenerativa diagnosticada a fines de 2018; vive bajo el cuidado de su familia y no sale de su casa. Según relató Lemme al programa “Todo este ruido” de Radio Provincia AM 1270, “Carlos vio el partido con su familia y me dijeron que estaba muy contento y emocionado”.