Video: la predicción de Carlos Bilardo sobre Marruecos que se hizo viral en el Mundial 2022

Acto seguido, Nicolás Repetto le preguntó: “¿Pero por habilidad o por el atletismo?”. El entonces entrenador le respondió: “No, porque la gente todavía juega. Vos recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y sí. Recorrés Europa, en Italia: en Roma, Milan, Firenze no se juega. Recorrés Alemania, en Munich o Colonia no hay lugar. En África juegan en todos lados. Tienen países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez. Es bueno porque tienen técnica”, explicó Bilardo.