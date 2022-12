La desesperación de los ingleses para salvarse del papelón internacional no paraba de crecer. El hallazgo de la copa no los salvó. El 27 de marzo, un buen hombre llamado David Corbett estaba paseando a su perro Pickles en unos jardines del sur de la capital inglesa. El can encontró la copa que estaba oculta entre unos arbustos. El animal se transformó en héroe nacional y de premio, una empresa de alimentos le dio comida hasta que murió.