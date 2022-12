Pinturas y dibujos que son metáforas visuales sobre Borges

Respecto de su nueva muestra en Los Coleccionistas, donde mostró su obra en noviembre pasado, el artista visual tucumano, de larga y galardonada trayectoria, comentó: “Me dije a mí mismo: ‘haré mi síntesis desde la imagen sobre la obra de Borges, desde mi universo sensible’. Tomé distintos textos de Borges y los elaboré desde mi oficio de artista. Uno de los que más me emociona es Juan López y John Word, un texto que me toca todas las fibras. Trabajé desde los resortes sensibles que moviliza la obra de Borges. Me detuve en cada palabra, en cada metáfora. Así nació esta exposición. Son 20 obras, entre pinturas y dibujos. Podría trabajar infinitamente en este tema, pero tracé una frontera, no un límite, porque Borges no tiene límites”.