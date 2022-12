Sin un plan, la inflación no se esfumará

El dato de inflación no dejó de ser una sorpresa. Un 4,9% en noviembre no era esperado ni por el Gobierno porque marca una desaceleración profunda respecto del promedio del 6% que se viene dando en lo que va del segundo semestre. En medio de tantas pujas distributivas e intentos de sostener el poder adquisitivo del salario, sólo hay una certeza: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este año no será del 100%. Para llegar a ese resultado, vaticinado por analistas y por consultoras privadas, en el último mes del año, la inflación debería estar en el orden del 15%, improbable. Pero la desaceleración será efímera. Este mes se acaba con varios millones de obligaciones que el Estado debe cumplir y que implica más emisión monetaria y, por ende, más inflación.