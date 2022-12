La lapidaria crítica de una leyenda de la Selección Argentina a Van Gaal: "Está medio gagá, dijo muchas pelotudeces"

"Dijo boludeces", aseguró Menotti

Finalmente, Menotti aprovechó la entrevista para cargar cargó Van Gaal, ahora ex DT de Países Bajos, por sus declaraciones en la previa del duelo de cuartos de final: “A Van Gaal no lo cargaron le pararon el carro porque dijo boludeces. Vos no podes opinar del valor y la intensidad del adversario, que se hace el sabio atómico, se metió con los jugadores, quedó como un pelotudo. Si yo voy a jugar contra Van Gaal voy a decir que es un buen entrenador, no voy a decir que es un boludo. Está medio gagá, me parece, está muy grande y dijo muchas pelotudeces” sentenció.