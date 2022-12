Las elecciones del Colegio de Abogados se dirimirán en la Justicia

Días después, los apoderados de la lista “Frente Institucional”, Pablo Hernán Cifre y Jorge Conrado Martínez (h), presentaron una impugnación, sobre la base de que en lugar de vocal suplente III, la boleta ganadora decía vocal suplente II. “Los votantes no tuvieron presente que la lista ‘Bernardo de Monteagudo - Celeste y Blanca’ llevaba como último cargo a cubrir el Consejo Directivo el de vocal suplente II, cuando dicho cargo no estaba en juego en esta elección. Por ello, el candidato propuesto por (esa) lista para ocupar (tal) cargo no tendría la habilidad ni tampoco fue colocado correctamente, como tampoco el electorado fue debidamente informado sobre el cargo que se pretendía ocupar”, arguyeron Cifre y Martínez (h) en el planteo.