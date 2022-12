Colegio de Abogados: pese a haber sido proclamados, los electos no pueden asumir debido a una impugnación

Consideró que el pedido de los apoderados del Frente Institucional resulta un sinsentido. “Piden que la junta tome cartas en una situación que de ningún modo modifica lo expresado por los abogados en las urnas. Creo que se trata de una cuestión más vinculada con la historia de esta lista oficial, de no aceptar lo que el electorado quiso decir; de no respetar las instituciones; más vinculado a una actitud de rabia de que no hayan sido ratificados por el electorado, a un sentimiento de ya no ser; una impotencia ante una situación que los superó. El planteo no tiene sustento”, manifestó Esper.