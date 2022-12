Scaloni: "Ahora vamos a disfrutar, después pensaremos en lo que viene"

Por primera vez, desde que es técnico del seleccionado se le consultó por si Lionel Messi es el mejor jugador de la historia. “Si es el más grande de la historia no sé… a veces parece que lo decimos porque somos argentinos. Yo no tengo ninguna duda, es emocionante verlo, tengo el privilegio de verlo mucho, le genera algo a la gente y no solo a los argentinos… es un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca”, dijo el nacido en Pujato.