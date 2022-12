Cómo festejaron los tucumanos las cinco finales que disputó Argentina

“La Mano de Dios”

Diego Armando Maradona, a último momento, fue desafectado de la lista para disputar, con sus 17 años, el Mundial de Argentina. Sí fue incorporado al de España 1982, pero no tuvo una buena actuación y hasta vio la roja en el duelo con Brasil. Los argentinos estaban esperanzados que México 1986 fuera el torneo del mejor jugador del mundo. Y fue así porque no existía ni la más mínima confianza en el técnico de la Selección Carlos Salvado Bilardo. “Fue increíble. A días del torneo los resultados no aparecían y todos querían que se cambiara al entrenador. Se dijo que hasta el presidente (Raúl) Alfonsín pidió que lo sacaran, pero hubo un hombre que lo bancó a muerte: Julio Grondona”, explicó Esteban Lazarte.