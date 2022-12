Qatar 2022: "No me interesa el Mundial en absoluto y espero con ansiedad su final", la opinión de un intelectual que indignó a las redes

El sociólogo y escritor Juan José Sebreli manifestó, recientemente, su poco fanatismo y entusiasmo por el Mundial de Qatar. “El Mundial no me interesa en absoluto. No veo los partidos. Lo único que me importa es que, como los partidos terminan a eso de las seis de la tarde, recién puedo salir a las seis y media e ir a los bares y prever que ya no estará el fútbol”.