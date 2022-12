Macri en el Mundial Qatar 2022: “Que me tilden de mufa me resbala, están mal de la cabeza”, respondió

Desde Qatar, el ex presidente, Mauricio Macri, salió al cruce de quienes lo tildan de ser mufa. “Que me tilden de mufa me resbala, están mal de la cabeza”, respondió. En su rol de titular de la Fundación FIFA, Macri habló sobre la actualidad de la Selección Argentina y dijo que el próximo rival de semifinales (Croacia) es el mejor equipo del Mundial.