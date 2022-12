Alcohol cero: la ley avanza, pero aún persisten las dudas

En relación al proyecto que analiza el Senado, Nieva remarcó que el principal impacto se sentirá en las provincias que no tenían tolerancia cero hasta el momento. “Primero tendrán que empezar a legislar sobre la materia. Y socialmente se sentirá más en las provincias cuyanas donde la industria vitivinícola y la defensa mal entendida de esa industria están priorizando la industria y no la seguridad vial. El ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, que no tiene conocimiento de seguridad vial, es la voz cantante de quienes aseguran que la ley no viene a modificar la situación de la seguridad vial y si viene a afectar a la industria. Es un dicho propio de alguien que tiene un conocimiento supino, máxime si ya existen provincias que demuestran la importancia de esta ley”, lanzó.