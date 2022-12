Pedicone cruzó a Sánchez por publicar una foto de Jaldo: “además de ser hay que parecer”

El ex magistrado comentó que considera “buena gente” tanto a Sánchez como a Sebastián Murga (CREO), al igual que a las demás expresiones que componen la oposición. De todos modos, insistió con que Alfaro tiene mejor llegada en el interior por su perfil peronista. “La fórmula es Alfaro-Sánchez, porque Alfaro tiene un plus con gente del interior y del este, no hay que tener miedo de decirlo. Es la única posibilidad que tenemos”, subrayó.