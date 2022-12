“Me emociona mucho poder llevar un poco de alegría a las casas”, aseguró Rodrigo De Paul

“No me quiero imaginar, me emociona mucho poder llevar un poco de alegría a las casas. Yo también, estuve de ese lado y fui chico. Cuando jugaba la Selección se paraba el país”, contó el “7” de Argentina. “Justo fue un sábado, así que le vamos a dar una semana linda a la gente. Se levanta de buen humor y eso me da mucha alegría. Lo necesitamos un montón a los hinchas y hoy se hicieron sentir otra vez”, aseguró De Paul que celebró con todo, el pase a otra instancia decisiva.