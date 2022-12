Los tucumanos creen que no se debe subestimar a los australianos

“Hay que aprender justamente del error del primer partido y tratar de trabajarlo como lo venimos haciendo. Esto es paso a paso”, aseguró Mauro Olea (24 años), que no se confía y prefiere mantenerse cauto en cuanto al andar de la Selección durante esta Copa del Mundo que no para de dar sorpresas y batacazos. “Lo de Arabia Saudita fue un accidente. Si el partido se jugará 100 veces más, no tengo dudas de que Argentina las gana a todas. Así de impredecible es el fútbol y en este caso, los nervios le jugaron una mala pasada a los futbolistas argentino”, entendió Patricio Rodríguez.