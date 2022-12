Un estudio reveló que los alimentos con vitamina B3 ayudan a quemar grasa: cuáles son

Un estudio publicado en la revista Molecular Nutrition and Food Research, comprobó que los ratones alimentados con una dieta rica en grasas saturadas no engordan si se les administra un suplemento de este micronutriente. La razón de que no ganen peso se debería a que la nicotinamida incrementa el gasto energético, sin necesidad de que se disminuya la ingesta, por lo que evita que se acumule un exceso de grasa inducida por la dieta.