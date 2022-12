Mundial de Qatar: por la causa de abuso sexual, ¿puede Thiago Almada seguir jugando?

Es por ello, que la abogada de la denunciante, Raquel Hermida, dialogó con Viviana Saccone acerca de si es prudente o no que el jugador forme parte de un torneo con tanta magnitud. Hermida comentó que “hace dos años que estoy tratando de que esto no suceda”. La profesional explicó que Almada podría jugar “desde el punto de vista de los derechos humano si, porque no tiene todavía condena”.