Elecciones 2023: Cano cuestionó el fallo que habilita a Manzur a postularse como vicegobernador

Luego, señaló que el artículo 90 de la Constitución Provincial sostiene: “‘(…) Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período.(….)’”; de ello, sólo puede interpretarse sanamente que, la Constitución provincial ha establecido una prohibición expresa y restrictiva para quien ha sido elegido dos veces gobernador en forma consecutiva; esta prohibición es que no puede ser elegido nuevamente ni para gobernadora ni tampoco como vicegobernador. No existe vacío ni silencio sino que existe una prohibición literal, que no ha sido declarada inconstitucional, ni lesiva de ningún derecho”.