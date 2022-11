Lisandro Martínez y una divertida apertura de conferencia con LA GACETA

Uno de los primeros en jugar a la “viborita” en la zona mixta después de ganarle a México en Lusail fue el “Carnicero de Manchester”. Antes, Enzo Fernández había entregado 52 segundos de sus emociones y regresado al vestuario. A diferencia del resto, Lisandro encaró solito por los pasillos. Cabeza gacha y mirada a las indicaciones del suelo para no chocar contra nada. LA GACETA le consulta si podíamos hablar unos segundos y él se excusa: “no puedo, perdón, no me siento bien”, prejuiciosos, pensamos que se trató de la típica gambeta para así evitar no responder dos preguntas sino varias más.